Sandra Milo | chi sono i figli della grande attrice | Ciro e Azzurra De Lollis e Debora Ergas

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Chidi, lamorta oggi a 90 anni? La musa ispiratrice di Fellini è stata sposata quattro volte e ha avuto tre. Il primo marito fu Cesare Rodighiero, quando aveva solo 15 anni. Rimase incinta, ma il bambino morì alla nascita a causa del parto prematuro. La coppia si separò dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo l’annullamento dalla Sacra Rota. In seguito l’è convolata in seconde nozze con Moris, da cui ebbe sua. Poi si è sposata una terza volta con Ottavio De(nella foto), padre dei suoi due. Infine, nel 1990 si è sposata con il ...

Sandra Milo è scomparsa a 90 anni, l'annuncio della famiglia getta nello sconforto il mondo dello spettacolo. L'attrice è stata tra le più longeve del panorama italiano, avviando la sua carriera nel ...È morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l’aveva ...Rorato, proprietario di un ristorante a Treviso, dichiarò pubblicamente il suo amore “folle” per Sandra Milo, nonostante i suoi 37 anni in meno. Tuttavia la Milo prese le distanze da Rorato e rifiutò ...