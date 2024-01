San Felice a Cancello | rifiuti e carcassa di auto rubata su terreno di proprietà | denunciata 76enne

(Di lunedì 29 gennaio 2024) San. I carabinieri della locale stazione, a conclusione di accertamenti conseguenti a specifico servizio di prevenzione e repressione di roghi die di condotte illecite connesse, hanno deferito in stato di libertà unaoriginaria del posto. I militari dell’Arma hanno constatato che la predetta ha realizzato su unagricolo di suauna discarica nonrizzata di circa 10 mq, costituita daspeciali e non (metallo, plastica, pneumatici, legno) e carcasse di una Fiat 500L e di una Peugeot 2008. Dagli accertamenti esperiti, la Peugeot 2008 è risultata oggetto di furto denunciato in data 3.1.2024 presso la Stazione Carabinieri di Mugnano di Napoli (NA). L’area, ie le parti ...

