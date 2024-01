Samsung One UI 6 1 ha anche tante novità secondarie | eccone un paio

Riscontri sui Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21 a proposito dell’aggiornamento con One UI 6.1 Saranno settimane in cui impareremo anche di più su One UI 6.1, la versione di One UI che verrà precaricata ...Attenzione però perché Samsung abbatte sin dal day one il prezzo, grazie ad una offerta che porta la nostra versione di prova a 1499€ con ulteriori incentivi nei giorni a cavallo del lancio, come ...Il Samsung Galaxy S23 è in offerta su Amazon: con il nuovo calo di prezzo, lo smartphone compatto è da prendere subito.