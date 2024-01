Samaden lontano ma ancora vincitore con l’Inter | premio speciale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nel corso della cerimonia di premiazione della trentaduesima edizione della “Panchina d’Oro” ottiene un importante riconoscimento Roberto, per la stagione scorsa trascorsa al– È attualmente in corso la trentaduesima edizione di “Panchina d’Oro”, cerimonia istituita dalla FIGC per premiare le figure di spicco delle panchine per la scorsa stagione sportiva. Fra i presenti in rappresentanza delnon ci sono solo Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta, ma anche Roberto, passato quest’anno all’Atalanta. Proprio l’ex responsabile del settore giovanile nerazzurro è stato celebrato come migliore della sua categoria per la stagione 2022/2023 trascorsa al, che ha ricevuto il“Mino Favini” per la seconda ...