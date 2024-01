Salviamo le bufale e la mozzarella | l’oro bianco della Campania Felix

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Caserta. Continua la mobilitazione degli allevatori per fermare il massacro dellee per salvare laDOP,. Dopo varie manifestazioni di lotta a livello provinciale, campano, ed anche nazionale, sabato 27 e domenica 28 vi sono stati due iniziative rilevanti. La prima si è svolta a Casal di Principe con un seminario nella sede di NCO (Nuova Cucina Organizzata) in cui Gianni Fabbris, a nome del Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino, ha illustrate le proposte e le rivendicazioni. In primo luogo è stata ribadita la richiesta al governo di intervenire per risolvere il problemabrucellosi etubercolosi, che da anni affligge il comparto. Sono intervenuti anche la ...