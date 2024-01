Salutati durante l' ultimo Consiglio Comunale due dipendenti comunali andati in pensione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Arezzo, 29 gennaio 2024 – Una cerimonia di saluto fuori programma per duedel Comune di Castiglion Fiorentino giunti al pensionamento.l’dello scorso 25 gennaio, prima di passare alla consueta discussione dei punti posti all’ordine del giorno, il sindaco Mario Agnelli ha salutato Manuela Bernardini e Luciano Ghiottini, ormai exdel Comune di Castiglion Fiorentino, consegnando loro una targa simbolica in segno di ricoscenza e gratitudine per gli anni di onorato servizio svolti a favore della comunità castiglionese.