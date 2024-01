Amazon ha dichiarato di non voler procedere con la prevista acquisizione del produttore di aspirapolvere iRobot. Le due aziende hanno dichiarato in un comunicato che “non c’è alcun percorso per l’appr ...Quattroporte posticipata al 2028 Salta l'acquisizione di iRobot da parte di Amazon dopo i dubbi della Commissione europea Citroën Ami Charleston By Biancone, personalizzazione di lusso che ora si può ...Quattroporte posticipata al 2028 Salta l'acquisizione di iRobot da parte di Amazon dopo i dubbi della Commissione europea Citroën Ami Charleston By Biancone, personalizzazione di lusso che ora si può ...