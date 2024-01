Salernitana-Roma | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ile isudi, match valido per la ventiduesima giornata di. Si scende in campo all’Arechi in un’ambiente caldissimo, i campani vogliono una vittoria contro i giallorossi per credere nella salvezza, ma gli ospiti rincorrono il quarto posto e non possono fermarsi. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di lunedì 29 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel. SportFace.

E’ in programma domani, lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 20.45, la partita Salernitana-Roma . Il match, valido per la ventiduesima giornata del ... (ilcorrieredellacitta)

La Salernitana può approfittare dei risultati negativi delle dirette concorrenti per la salvezza per avvicinarsi al quartultimo posto, attualmente distante 6 punti. Anche la Roma però con un successo ...Ci vorrebbe la pazienza di un tennista per tessere la tela, restare in piedi e poi presentarsi con coraggio sotto la rete della Roma per lo smash dell'ossigeno, della rimonta. Alla Salernitana, ...Termina oggi la 22ª giornata di Serie A con il Monday Night tra Salernitana e Roma. Continuano, invece, gli ottavi di finale di Coppa d'Africa e si gioca anche in Liga. Di seguito la programmazione ...