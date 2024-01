Salernitana Roma LIVE 0-0 | fine primo tempo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 gennaio 2024), match valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.Primi minuti di controllo del pallone della, che sembra perfettamente in grado di controllare il gioco, ma la difesa dellasi piazza bene dietro e i giallorossi finiscono ad avere un palleggio abbastanza sterile. Meglio i padroni di casa, che tirano molto di più, prima aproffittando degli spazi in ripartenza con un ottimo Candreva e poi, attorno alla mezzora, prendendo sempre più confidenza e iniziando a contendere il ...