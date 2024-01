Salernitana-Roma | a quota 1 70 il secondo successo di De Rossi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Alle 20:45 presso lo Stadio Arechi di Salerno va in scena, posticipo della 22esima giornata di Serie A.esame per Daniele...

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Roma , match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Si scende in campo ... (sportface)

Il tecnico della Salernitana Inzaghi ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Roma . Sempre out Dia e fuori ... (sportface)

Di Salvatore Riggio Con la Roma in trasferta a Salerno si chiude i programma della 22ª giornata Ultima gara della 22ª giornata di serie A. È in programma oggi, lunedì 29 gennaio, Salernitana-Roma. Si ...La 22a giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Salernitana e Roma, in programma allo Stadio Arechi. Le due squadre sono in cerca di punti preziosi per proseguire la corsa verso gli ...La Salernitana affronterà la Roma nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. Inzaghi proverà a sfatare un tabù lungo 25 anni. Salernitana, non succede da 25 anni: Inzaghi ci prova (Ansa – ...