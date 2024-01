Salernitana Roma | 3 motivi per credere in una vittoria di Filippo Inzaghi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Quello trae Daniele De Rossi sarà il quarto incrocio tra compagni di quella Nazionale, trasmigrati in panchina Uno deipiù richiamati per presentare, che andrà a chiudere stasera il cartellone della giornata numero 22, è la sfida tra tecnici che da giocatori nel 2006 sono diventati campioni del mondo in Germania. Quello trae Daniele De Rossi sarà il quarto incrocio tra compagni di quella Nazionale, trasmigrati in panchina. Nel 2020-21 si sono affrontati Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso negli Juventus-Napoli di quella stagione ed entrambi hanno vinto in casa loro. La scorsa settimana c’è stato il duello tra attaccanti azzurri,contro Gilardino e a Salerno ha avuto la meglio il Genoa sui ...