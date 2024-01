Salernitana-Roma 1-2 | giallorossi al quinto posto

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) – Latorna a vincere in trasferta. La squadra di Daniele De Rossi si impone 2-1 a Salerno e sale alin classifica a 35 punti, a -1 dall'Atalanta quarta, scavalcando Napoli, Bologna, Fiorentina e Lazio. E' il secondo successo consecutivo per il neo tecnico giallorosso. Vittoria non brillante ma di

Dybala su rigore e Pellegrini confezionano il 2-1: zona Champions a un solo punto SALERNO (ITALPRESS) - Due partite da allenatore della Roma per ...Tale striscione giudicato però inopportuno dagli addetti alla sicurezza. Moviola Salernitana Roma: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 ...Seconda vittoria in due partite da allenatore per De Rossi che ha guidato la Roma nel successo 2-1 in casa della Salernitana per la 22a giornata di Serie A. All'Arechi i giallorossi hanno sofferto per ...