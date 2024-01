Salernitana-Roma 1-2 | De Rossi fa due su due | ma quanta sofferenza all' Arechi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Salerno 29 gennaio 2024 - Due partite in Serie A, due successi. Non poteva inziare meglio l'avventura di Desulla panchina della, con i capitolini che all'hanno superato per 1-2 unacombattiva, ma meno incisiva negli ultimi metri. A decidere il match in Campania ci pensa Paulo Dybala, il quale la sblocca su rigore, con il raddoppio poi firmato da capitan Pellegrini. Per i granata ci pensa Kastanos a dare energia e speranza, riaprendo il match, ma alla fine non basta. I capitolini si prendono i tre punti e volano a una sola lunghezza dal quarto posto dell'Atalanta, superando in un colpo solo Bologna, Fiorentina e Lazio. Lainvece resta ferma all'ultimo posto, ancorata a quota 12 punti. Primo tempo Lasi schiera a tre in difesa per ...