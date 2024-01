Salernitana | Iervolino | “Con la Roma è sempre emozionante | speriamo in un altro miracolo”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il presidente dellaDaniloparla a Radio Mana’ Mana’ sport, poco prima del match con i giallorossi: “Con launa partita del cuore. C’èuna emozione particolare. Oggi noi viviamo una situazione difficile, abbiamo bisogno del risultato, dall’altra parte c’è una squadra che si è energizzata grazie al nuovo Mister che ha dato grande energia alla squadra. A me dispiace che sia uscito un grandissimo personaggio come Josè Mourinho dal calcio italiano, è uno tra gli allenatori più bravi. Dall’altra parte gioisco perché si danno incarichi a mister giovani ma con mentalità vincente, gli mando un grande in bocca al lupo. Questo fa bene al calcio. L’impresa è nello stesso modo difficile. Il campionato è molto competitivo non ci sono squadre ...

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Radio 104.5 in vista del match tra Salernitana e giallorossi Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato ai ...Manca solo l’ok finale del presidente Iervolino per Jerome Boateng alla Salernitana. Come raccolto da Calciomercato.it, le parti hanno trovato un’intesa per un contratto fino a giugno con opzione: lo ...La Salernitana spinge per Jerome Boateng ...Adesso manca solo l’ultimo sì del presidente dei granata Danilo Iervolino ...