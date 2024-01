Salernitana | i convocati di Inzaghi per la Roma | c’è Lovato

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il tecnico dellaha ufficializzato la lista deiper la sfida di questa sera contro la. Sempre out Dia e fuori anche Fazio. In difesa sorpresa, che a breve dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Torino. Ecco la lista completa. Portieri: Costil, Fiorillo, Ochoa; Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber,, Sambia, Zanoli; Centrocampisti: Basic, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Pierozzi, Sfait; Attaccanti: Botheim, Candreva, Ikwuemesi, Simy, Stewart, Tchaouna. SportFace.

La Juve ntus ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la sfida di Serie A contro la Salernitana . Brutte notizie per Allegri che a sorpresa ... (247.libero)

Alla vigilia della sfida contro la Juve ntus in programma per domani all'Arechi, il tecnico della Salernitana , Filippo Inzaghi, ha diramato... (calciomercato)

Sono stati resi noti i convocati di Walter Mazzarri per Napoli-Salernitana , match in programma oggi alle ore 15. Nel pomeriggio di oggi ci ... (forzazzurri)

Il Napoli ha reso noti i Convocati per il derby attraverso i suoi canali ufficiali, una scelta a sorpresa per Walter Mazzarri . Ci siamo, tra poche ... (spazionapoli)

Un nuovo difensore per il Toro, anzi due. Perché oggi sarà la giornata buona per chiudere il prestito di Matteo :Lovato dalla Salernitana. Ma come anticipa il portale CuoreToro, domani (30 gennaio) ...A una settimana da Torino-Salernitana, Juric è convinto di poter recuperare ...Dopodiché, al di là di Radonjic, Soppy e Karamoh – fuori dai convocati di Cagliari per motivi strettamente legati al ...Nella sua conferenza stampa all'antivigilia della sfida contro la Roma, in programma per lunedì all'Arechi, il tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi, ha parlato anche delle condizioni fisiche di ...