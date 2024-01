Salernitana | arriva Makengo | colpo da 10 milioni | i dettagli

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Non solo Boateng, saranno ore caldissime per la. Per il centrocampo: si tratta per Jean-Victor, centrocampista del Lorient...

Torino, atteso per domani Matteo Lovato: il difensore della Salernitana sosterrà le visite mediche con ...Non soltanto colpi in entrata sul calciomercato, ma anche in uscita: con l’arrivo di Lovato ...Abel Hernandez è pronto a ripartire dall'Argentina. L'ex calciatore del Palermo ha lasciato il Penarol e da alcune ore ha firmato un contratto di un anno con il Rosario Central.Non solo Boateng, saranno ore caldissime per la Salernitana. Per il centrocampo: si tratta per Jean-Victor Makengo, centrocampista del Lorient ed ex Udinese. Secondo.