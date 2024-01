Salernitana | accordo per Boateng | tutti i dettagli

La Salernitana si prepara a scendere in campo per la partita ...Il tedesco è attualmente svincolato dopo l’avventura al Lione ed è arrivato in Italia per definire l’accordo con il club granata.Manca solo l’ok finale del presidente Iervolino per Jerome Boateng alla Salernitana. Come raccolto da Calciomercato.it, le parti hanno trovato un’intesa per un contratto fino a giugno con opzione: lo ...La Salernitana spinge per Jerome Boateng. Secondo quanto riportato da Sky Sport è terminato da poco l'incontro tra Walter Sabatini, l'agente del giocatore e lo stesso difensore ex Bayern Monaco, con ...