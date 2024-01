Sabatini | «Lautaro Martinez spettacolare | l’Inter fa bene a rinnovare»

(Di lunedì 29 gennaio 2024), nel corso della puntata di Pressing, ha commentato la vittoria dele i tre punti guadagnati da Simone Inzaghi in Toscana. Queste le sue parole, con un pensiero su. VALORE – Sandro, noto giornalista di Mediaset, ha commentato la vittoria deldi Simone Inzaghi al Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Queste le sue parole: «Il succo è il valore di quello che metti in campo. Unica incognita era Asllani che oggi ha fatto una bella partita, ha fattoanche se certo Calhanoglu è tutta un’altra cosa. Discorso ampio sul, qui c’è un mercato dove Juventus e Milan dovrebbero comprare qualcosina per pareggiare il gap con i nerazzurri. E inveceha già preso un calciatore a 8 ...

Intanto però Vlahovic si è preso lo scettro di re del campionato nel mese appena terminato, con l'impressionante score di 6 centri in 4 partite, lasciandosi alle spalle non solo l'interista Lautaro (4 ...Sottovalutarla potrebbe costare carissimo a chiunque. No Lautaro, no party (8) La Beneamata arriva al Franchi con l'obbligo di strappare tre punti contro una squadra mai semplice come la Fiorentina, ...