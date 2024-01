Rugby | Sei Nazioni | Olimpico verso un doppio sold-out

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – L?Italentra nella settimana che porta Lamaro e compagni al debutto di sabato 3 febbraio allo Stadiodi Roma contro l?Inghilterra (ore 15.15, diretta TV8 e Sky Sport), primo turno del Guinness Sei, ed il pubblico delè pronto a tornare in forze nella Capitale per sostenere gli Azzurri nelappuntamento casalingo del 2024.A cinque giorni dal debutto nella venticinquesima edizione del Torneo, con Gonzalo Quesada alla prima uscita da CT della Nazionale, sono oltre centoventimila i biglietti già venduti per le due partite interne dell?Italia che, dopo la sfida inaugurale contro il XV della Rosa, tornerà davanti ai propri tifosi nella quarta giornata, il 9 marzo, quando all?sarà di scena la Scozia in una delle grandi classiche del Torneo.Per la gara contro l?Inghilterra, medaglia di bronzo allaWorld Cup francese dello scorso autunno, gli Azzurri troveranno a sostenerli unvestito a festa, con il pubblico destinato a crescere sino al calcio d?inizio, con i biglietti disponibili ancora in vendita online su TicketOne e botteghini dello Stadioaperti dalla mattina di sabato 3 febbraio. L'articolo CalcioWeb.

Sabato comincia il Sei Nazioni dell'Italia maschile con la sfida ...struttura in cui è attivo il progetto "Rugby Oltre le Sbarre", attualmente presente in sedici istituti penitenziari in tutta Italia ...diretta TV8 e Sky Sport), primo turno del Guinness Sei Nazioni, ed il pubblico del rugby è pronto a tornare in forze nella Capitale per sostenere gli azzurri nel doppio appuntamento casalingo del 2024 ...Home » Canali » Sport » Sei Nazioni 2024, l’Olimpico di Roma verso un doppio sold out ...