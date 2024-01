Rugby | la difficile missione di Quesada | rosa non dissimile da quella di Crowley | i possibili punti di discontinuità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Prende il via questo fine settimana il Guinness Sei Nazioni 2024 e la grande novità in casa Italia è la presenza di Gonzalosulla panchina azzurra. Il tecnico argentino ha preso il posto di Kierandopo la deludenteWorld Cup e ora, come a ogni cambio di tecnico, ci si aspettano i miracoli dal primo allenatore argentino nella storia dell’Italia. Ma cosa ci si può aspettare veramente? In primo luogo, guardando alladei convocati per il match con l’Inghilterra saltano all’occhio i cinque esordienti, cioè i primi giocatori targati. E a evidenziarsi – complici va detto anche gli infortuni – sono le tre novità in prima linea, Nocera, Rizzoli e Spagnolo; cui si aggiungono Izekor e Vintcent in terza linea. Insomma, 5 novità su 34, con il ct argentino che giustamente non ha ...