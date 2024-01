Ruba un Apple Watch da 900 euro al Mediaworld e finisce in manette

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Orio al Serio. Hato undel valore di 909aldell’Oriocenter e al giudice ha spiegato che era per la sua compagna, in attesa del loro figlio: “Lo desiderava da molto tempo e io non glielo potevo regalare, non me lo potevo permettere”. Sabato 27 gennaio, intorno alle 20.30, V.B., rumeno di 46 anni, ha raggiunto il centro commerciale di Orio al Serio ed è entrato nel grande store di elettronica. Dagli espositori ha preso l’orologio e se l’è nascosto addosso, poi ha guadagnato l’uscita ed ha tentato di oltrepassare le casse senza farsi scoprire. Ma le guardie dello stavano tenendo d’occhio e l’hanno fermato per un controllo. Poi hanno chiamato i carabinieri della tenenza di Seriate, che sono arrivati sul posto ed hanno arrestato il 46enne per ...