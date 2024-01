Rosanna Fratello e il flirt con l’attore internazionale | “Eravamo giovani”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 gennaio 2024)ieri pomeriggio è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: “Mi sento in estasi è una cosa pazzesca e non credo ai miei occhi e alle mie orecchie. Devo dire grazie al pubblico e anche a te perché da quando sono state da te ho avuto consensi pazzeschi, sei una persona meravigliosa e mi hai portato bene. Sono davvero felice“. Dopo aver cantato T’Amo T’Amo, la cantante ha aggiunto: “Questa canzone è stata scritta da Cristiano Malgioglio 42 anni fa, lui mi ha portato fortuna! Lui è un grande artista, una persona meravigliosa. Sono felice per me perché è come essere tornata a rivivere. Io faccio questo mestiere da quando avevo 14 anni. Lo definisco mio marito, è il mio secondo marito!”., nonostante sia stata eliminata dal pubblico del Grande, grazie al reality ...