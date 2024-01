Rome Video Game Lab | al talk sul calcio virtuale il prof Grauso | “Meno influencer e più educazione digitale”

Inclusione, integrazione, socialità, opportunità uniche e nuove prospettive del gioco online. Sono questi gli aspetti dibattuti nel weekend nel talk intitolato "Il calcio virtuale come strumento di in ...Today’s Italian news in English. Africa will have a place of honor on the agenda of Italy's duty presidency of the G7 in 2024, said Prime Minister Giorgia Meloni at the Italy-Africa conference in the ...Inclusione, integrazione, socialità, opportunità uniche e nuove prospettive del gioco online.