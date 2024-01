Roma | picchia la moglie arrestato 55enne

(Di lunedì 29 gennaio 2024) CRONACA DI– Una donna, ieri sera, e’ stata portata All’Aurelia Hospital diper un trauma cranico. La ferita ha sostenuto di essere statata e minacciata di morte dal coniuge, unno che vive con lei in un appartamento in via Montiglio. A casa dell’uomo, sono quindi arrivati i carabinieri della stazione di Casal Palocco. Alla vista dei militari, il 55 enne ha opposto resistenza al controllo e, quindi, e’ statoper lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La donna e’ stata refertata e giudicata guaribile in 10 giorni.

Una discussione non troppo lunga quella andata in scena a Roma , nel quartiere Prati, tra un uomo in tuta da lavoro e un anziano . Però, come ha ... (ilcorrieredellacitta)

I carabinieri hanno arrestato a Roma in flagranza del reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un cittadino di 35 anni di origini ... (ilcorrieredellacitta)

Si è presentato a casa dell’ex fidanzata, che in quel momento era con un amico, ha sfondato la porta a calci e li ha picchiati entrambi: hanno riportato lesioni guaribili in una decina di giorni.L’ incidente in cui ha perso la vita Emanuele si è verificato sull’Autostrada Roma-Napoli, in prossimità dello svincolo di Caserta Nord. Secondo una prima ricostruzione l’auto guidata dal giovane, per ...StampaPicchia selvaggiamente una donna nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno. E’ accaduto ieri sera come scrive La Città sulle sue pagine on line. Solo il pronto intervento dei militari del ...