Roma El Shaarawy | «De Rossi è come un fratello maggiore»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Le parole di Stephan El, attaccante della, prima del calcio d’inizio della sfida contro la Salernitana Stephan Elha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Salernitana-, di seguito le sue parole. RITROVARE LA NAZIONALE – «É un obiettivo che ricerco sempre. Il ruolo di esterno d’attacco è quello che preferisco, più vicino alla porta i numeri sono ovviamente diversi. Portare a casa i tre punti è fondamentale». DE– «L’ho sempre ammirato. Ho sempre avuto grande stima di lui anche da giocatore e ora ancora di più. Ha mantenuto quell’atteggiamento daè un onore. Speriamo di far bene per lui ma soprattutto per noi».

“Ci sta la delusione del pubblico per il periodo che stiamo attraversando e per l’esonero di Mourinho. Oggi era importante ricominciare così, ... (sportface)

La partita dell'Arechi tra Salernitana e Roma andrà in scena questa sera, lunedì 29 gennaio, alle 20:45. Il 22° turno di Serie A si chiuderà lunedì 29 gennaio alle ore 20:45 allo stadio "Arechi" con la disputa di Salernitana-Roma. La compagine campana è ultima con 12 punti all'attivo (due vittorie, sei ...