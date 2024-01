Roma | è il giorno di Angelino | oggi arriva in città | le cifre dell'affare

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Labatte un colpo di mercato e lo fa nelin cui la società giallorossa torna in campo per chiudere la 22esima giornata di...

Bologna, 27 gennaio 2024 – In occasione del Giorno della Memoria , il 27 gennaio, sono tante le manifestazioni in programma in Emilia - Romagna per ... (ilrestodelcarlino)

Qualche mese fa una partita come quella di Cagliari il Torino non l’avrebbe vinta, qualche mese fa nel finale sarebbe arrivato il gol... (calciomercato)

Roma, 29 gen - 21 metri e 43 centimetri di lunghezza e un centinaio di pasticceri e cuochi provenienti da tutta Italia a divertirsi insieme e a gioire per tentare di conquistare il Guinness World Reco ...Ha debuttato nel 1963 al teatro-cabaret con "Can can degli italiani", presso l'Arlecchino di Roma, mentre il trampolino di lancio è stato il film "Le Piacevoli Notti", di tre anni successivo, che ha ...come è successo più volte a Roma. A via di Donna Olimpia gli olmi erano diventati grossi e pesanti come pachidermi, i loro rami scuri entravano nelle finestre dei palazzi senza chiedere permesso, ...