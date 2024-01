Roma | bottigliata al collo | sfiorata l’arteria giugulare Grave un 30enne

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Una brutale aggressione di prima mattina oggi al Quarticciolo, dove un giovane di origini egiziane ha rischiato di essere sgozzato con una bottiglia. Sul caso indagano ora le autorità. Un uomo è stato ferito alle prime luci dell’alba al Quarticciolo, su via Palmiro togliatti, da un soggetto ignoto.n Ferito alla, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Casilino – www.IlCorrieredellacittà.com Alle prime luci dell’alba un trentenne di origini egiziane ha rischiato la vita al Quarticciolo, nel quadrante Est di. Un soggetto ignoto, su cui ancora stanno indagando le autorità, avrebbe aggredito il ragazzo assalendo con undi bottiglia. L’oggetto contundente avrebbe feritomente il, che è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Casilino nella ...

Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: No es un secreto que los derbis de Roma entre los ‘giallorossi’ y la Lazio suelen tener ... (justcalcio)

Ma tutto è ancora da ricostruire da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e della Compagnia Casilina che attendono che il ferito sia nuovamente in grado di parlare. Al momento infatti è ...Un 41enne di Roma, ha picchiato e perseguitato la ex compagna nel quartiere Centocelle della capitale. E' stato arrestato.Edoardo Bove non è più un bambino. Se a questa considerazione ci eravamo già arrivati guardando la crescita costante del gioiellino romanista nell’ultimo anno, l’ulteriore ed ennesima conferma è arriv ...