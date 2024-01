Roma | Angelino sbarcato nella Capitale | oggi le visite mediche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Laaccoglie Josè Angel Esmoris Tasende, meglio noto come. Il terzino (in arrivo in prestito dal Lipsia) èall’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della Turkysh Airlines da Istanbul, intorno alle 10:10. Accolto dallo staff giallorosso,si sottoporràallegiornata di domani, dovrebbe prendere parte al primo allenamento. Daniele De Rossi – impegnato con la squadra a Salerno per il posticipo di campionato – ha un nuovo terzino. SportFace.