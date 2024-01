Roma | alla guida senza patente e con un bastone nel bagagliaio | nei guai 19enne

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – I Carabinieri della StazioneAlessandrina con il supporto di altri reparti della Compagnia diCasilina e a quelli del N.A.S. dihanno svolto un servizio straordinario di controllo nei quartieri “Alessandrino” e “Torre Maura”, con particolare riferimentovia Casilina, nonché alle fermate della metropolitana linea C Alessandrino, Torre Spaccata e Torre Maura, finalizzatoprevenzione erepressione della criminalità diffusa nelle aree urbane della periferia, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio dell’attività ha portato all’identificazione di 120 persone, tra cui una persona ...

Roma , 28 gennaio 2024- Momenti di paura in piazza San Pietro a Roma , dove un uomo ha provato ad entrare in armato di un coltello di cucina. Bloccato ... (ilfaroonline)

Ha prova to ad entrare in piazza San Pietro armato di un coltello di cucina. bloccato ai filtraggi in via della Conciliazione dai poliziotti, è stato ... (ilmattino)

banda dell’Audi in azione a Roma . Serranda divelta e banditi in fuga con un ingente bottino. Colpo grosso nella notte tra sabato e domenica. La SNAI ... (ilcorrieredellacitta)

Firenze , 29 gennaio 2024 - Diversi i lavori in programma da oggi, con modifiche alla viabilità . In via Romana per un trasloco la strada sarà chiusa ... (lanazione)

È allagata via Silicella a Roma, tra i quartieri Torre Maura e Giardinetti ...La strada è stata chiusa alla circolazione temporaneamente e in via precauzionale, in attesa dell’arrivo dei tecnici sul ...Roma, 29 gen. (askanews) - E' conosciuto come autore dell'inno ...dopo che il suo "Canto degli italiani" diventa un inno alla libertà per tante persone."E' una cosa su cui contiamo molto il fatto di ...La Roma è a caccia di continuità dopo la vittoria di misura trovata contro il Verona. La prima panchina di Daniele De Rossi ha riportato i giallorossi alla vittoria, ma sarà fondamentale invertire la ...