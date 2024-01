Roberta Capua | “E’ stato un anno orribile | ho perso entrambi i genitori e mi sono separata”

Roberta Capua è stata ospite di Verissimo, raccontando a cuore aperto la sua vita da qualche tempo a questa parte: come sappiamo, la ex Miss Italia ... (donnapop)

Roberta Capua ha rivelato il suo dramma familiare e personale nel corso di un’intervista a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda nel pomeriggio di domenica 28 gennaio su Canale 5 ...Anno terribile il 2023 per Roberta Capua. L'ex miss Italia ha dovuto sopportare la morte di entrambi i genitori e la separazione dal marito. A raccontarlo è la stessa conduttrice tv a Verissimo: "Il ...Roberta Capua in lacrime racconta la fine del suo matrimonio e il grande dolore che sta affrontando: "Vivo per mio figlio" ...