Rivoluzionari da salotto Vasco Rossi a gamba tesa sui pro-Palestina

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il rocker precisa: "Non riesco a schierarmi da una parte o dall'altra". Ma zittisce chi spera nella distruzione dello stato di Israele: "Voi siete per la guerra"

Vasco Rossi in due post pubblicati sulla sua pagina Facebook per il Giorno della Memoria se la prende con i " rivoluzionari da salotto" . "Questo è il ... (liberoquotidiano)

Dito puntato contro gli estremisti di tutte le specie, etichettati come "la rovina dell'umanità". "Non ho mai sopportato i rivoluzionari da salotto che invadono le piazze e in infestano il web", è ... "Di fronte alla tragedia che sta succedendo a Gaza non riesco a schierarmi da una parte o dall'altra… Come fanno molti dalle loro comode poltrone. (ANSA) ...