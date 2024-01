Ritrovato dopo 100 anni il Ritratto della signorina Lieser di Klimt | all’asta per 50 milioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) È una “scoperta sensazionale” il ritrovamento,quasi 100, del, dipinto di Gustav. Il quadro, dipinto nel 1917, un anno primamorte dell’autore, era stato visto per l’ultima volta nel 1925, esposto al pubblico nella mostra dello storico dell’arte Otto Kallir-Nirenstein nella Neue Galerie di Vienna. La sua presenza era stata accertata da una foto in bianco e nero e da un scheda dell’inventario dell’epoca che recitava: “1925 – in possessosignora, IV, Argentinierstrasse 20”. Poi più nulla. Ilraffigura una giovane donnafamiglia, importante famiglia ebrea dell’alta borghesia viennese ...