Rissa tra giovanissimi a Napoli | accoltellato un 15enne

(Di lunedì 29 gennaio 2024)tra, ieri sera, all’interno di un vagone della metro die poi in stazione: un ragazzino di 15 anni è stato colpito da due coltellate , al braccio e alla schiena. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile di, che sono intervenuti in via Oliviero Zuccarini presso la stazione della metro Linea 1 di Scampia, un gruppo di giovani si sarebbe affrontato...

Nella strada del centro città, ritrovo ogni fine settimana di centinaia di ragazzi, un gruppo di giovani ha picchiato un uomo che aveva appena finito di cenare in una pizze ria. La vittima, in ...Si sono affrontati in un vagone della metropolitana di Scampia e poi in stazione. Una rissa, con un 15enne accoltellato e una pistola a salve senza tappo rosso sequestrata. Protagonista un gruppo di ...Tra loro anche le due ragazzine venute alle mani ...anche con agenti a piedi che monitorino di continuo questi assembramenti per evitare che scoppino risse o altri disordini. Il sabato per me era il ...