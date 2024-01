Risparmiare sulla Rc Auto può costare molto caro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) I CASI PIÙ RECENTI si sono verificati a Chiavari, in Liguria, e a Fermo, nelle Marche. In entrambi, il copione è stato lo stesso: vendita di polizze assicurative false, create ad arte con documenti contraffatti e commercializzate attraverso la rete di internet. Funzionano in gran parte così le truffe nel mondo assicurativo, un fenomeno che le associazioni di categoria e lerità del settore giudicano tutt’altro che marginale. Non a caso, di recente è scesa in campo anche l’Ania (la sigla di categoria delle imprese assicuratrici), presieduta da Maria Bianca Farina (nella foto) che ha creato delle linee guida per le compagnie contro i siti web fake, dove si commercializzano finte polizze. Sullo stesso fronte è impegnato l’Ivass (l’istituto che in Italia vigila sulle assicurazioni), che ha creato da tempo un vero e proprio vademecum per i consumatori che vogliono ...

I CASI PIÙ RECENTI si sono verificati a Chiavari, in Liguria, e a Fermo, nelle Marche. In entrambi, il copione è stato lo stesso: vendita di polizze assicurative false, create ad arte con documenti co ...E che, per quanto ne sappiamo, non hanno ricadute sulla salute dei sapiens ...Come se dietro non ci fosse il principio di risparmiare vite (-77% di incidenti mortali a velocità inferiori nei tratti ...La batteria, quindi, si consumerà molto di meno rispetto a un uso normale del dispositivo. Per attivare il risparmio energetico in automatico sul tuo dispositivo non dovrai fare altro che andare su ...