Riconoscete questo bambino? Oggi è un concorrente del Grande Fratello

Chi è la giovanissima oggi 61enne più bella della tv insieme al grande Gerry Calà nella foto Una donna che ha ammaliato milioni di italiani.Barzio (Lecco), 24 gennaio 2024 – Toh chi si rivede! Lo riconoscete È Maicon Douglas Sisenando, più semplicemente Maicon, l' ex terzino di Inter del Triplete, Manchester e Roma. E' stato avvistato e ...Riconoscete i cinque giocatori in foto Tre giocano già in Serie A (di cui uno nel Milan) e un altro è un obiettivo di mercato proprio dei rossoneri. È Tosin… Leggi ...