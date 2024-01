Riceci | è tempo di sapere Fratelli d’Italia attacca | | Ricci non può stare zitto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il caso della discarica di, con l’imminente audizione in Commissione eco-mafie di tutti i protagonisti, fa prendere posizione al consigliere di Fdi Daniele Malandrino e alla coordinatrice Serena Buresta: "Esistono delle gravissime responsabilità politiche del sìndacoche ha omesso ogni controllo sull’attività di Mms ed ha avallato la scelta di. Il sindacoin consiglio comunale ha dichiarato che della vicendanon sapeva nulla quando il Comune di Pesaro detiene il 25% delle quote di Mms ed è, di fatto, il maggior azionista dopo Hera. Non basta. Nel Cda di Marche Multiservizi siedono un presidente e un consigliere messi dal nostro Comune. Dunque come poteva il Sindaco ignorare la vicenda e se per ipotesi così fosse i Suoi rappresentanti nel Cda non lo hanno informato? Sul ...