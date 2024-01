Riccardo Muti insignito del titolo di Commendatore della Legione d’onore

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, hail Maestro, direttore d’orchestra, già cavaliere e poi ufficiale, del massimodello stesso ordine: Commandeur de la Légion d’honneur () a nome del PresidenteRepubblica francese, durante una cerimonia che si è svolta oggi a Roma, a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia. L’Ambasciatore ha citato Mozart, Verdi, Wagner, Cherubini e tanti altri compositori che hanno ispirato il Maestro. Ha poi ricordato che il Maestro è nato a Napoli, una delle capitalimusica europea e mondiale, ed è stato direttore al Maggio Musicale Fiorentino, alla Philharmonic di ...

La cultura nel nostro Paese sta attraversando un periodo ancora più drammatico, rivolto verso il basso, la casa di Lorenzo Da Ponte è in vendita ed ... (ilfattoquotidiano)

Tutti pensano solo ai... Maneskot o, come si chiamano, i Maneskin . Il maestro Riccardo Muti ci va giù duro e sferza, sbagliando (crediamo ... (liberoquotidiano)

«In Italia l’ignoranza è così grave per anni si è discusso se metterlo come inno nazionale» dice Riccardo Muti a proposito del “Va pensiero ” di ... (open.online)

Riccardo Muti torna all’Opera di Roma in concerto con la Chicago Symphony in occasione dei 100 anni della Banca del Fucino, i biglietti ... ()

La Banca del Fucino: "Orgogliosi di offrire il concerto ai clienti e alla città" Riccardo Muti torna sul podio dell’Opera di Roma per la tappa ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Riccardo Muti torna sul podio dell’Opera di Roma per la tappa conclusiva della sua ottava tournée europea alla guida della Chicago ... ()

Martin Briens, ambasciatore di Francia in Italia, ha insignito il maestro Riccardo Muti, già cavaliere e poi ufficiale, del massimo titolo dello stesso ordine: Commandeur de la Lègion d'honneur ...Il ritorno di Riccardo Muti al teatro alla Scala di Milano è stato un autentico trionfo, un grande abbraccio fra il Maestro e il pubblico di quella sala che è stata per anni la sua amata “casa“ ...Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, ha insignito il Maestro Riccardo Muti, direttore d’orchestra, già cavaliere e poi ufficiale, del massimo titolo dello stesso ordine: Commandeur de la ...