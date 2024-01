Riaperto al traffico l’incrocio di S Concordio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lucca, 29 gennaio 2024 – Alle 12 in punto di ieri, il via libera. Dopo quasi mille giorni di emergenza. E’ statoalieri mattinasemaforico tra viale San, viale Guidiccioni e via Bandettini, stravolto per quasi tre anni dopo il crollo di un tratto del canale Benassai che corre sotto la principale arteria stradale del quartiere. Un lavoro complesso, che è stato più volte al centro delle polemiche politiche già sotto la giunta Tambellini, e che ora si avvia alla conclusione. Alla riapertura della strada, dopo anni dideviato con un bypass sul piazzale della chiesa, dovranno seguire ora dei lavori di rifinitura, sia nel piazzale stesso, sia ai marciapiedi presenti e sia, infine, alla asfaltatura definitiva del manto stradale che potrà avvenire solo tra ...