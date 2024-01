Resistenza islamica in Iraq | il nuovo brand anti-Usa legato ai pasdaran

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) – Lain(Al-Muqawama al-Islamiyah fi al-) è un '' nato nell'ottobre 2023 – effetto collaterale della guerra di Gaza – che non si riferisce a un gruppo specifico, piuttosto alle operazioni dei movimenti armati sostenuti dall'Iran in. Una sorta di operazione di marketing che, da un lato, ha l'obiettivo

Baghdad, 29 gen. (Adnkronos) - La Resistenza Islamica in Iraq ha rivendica to un attacco di droni contro Israele, dopo aver rivendica to l' attacco di ... (liberoquotidiano)

La Resistenza Islamica in Iraq (Al-Muqawama al-Islamiyah fi al-Iraq) è un 'brand' nato nell'ottobre 2023 - effetto collaterale della guerra di Gaza - che non si riferisce a un gruppo specifico, ...In principio sono stati gli Houthi che, istigati da Teheran nel Mar Rosso, hanno costretto gli Usa a un maggior coinvolgimento nella guerra ...L'attacco alla Torre 22 non resterà impuntito ha promesso il presidente Biden. I miliziani sciiti temono il peggio e non stanno aspettando di essere travolti dalla risposta Usa ...