Resistenza islamica in Iraq | il nuovo brand anti-Usa legato ai pasdaran

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lain(Al-Muqawama al-Islamiyah fi al-) è un ‘’ nato nell’ottobre 2023 – effetto collaterale della guerra di Gaza – che non si riferisce a un gruppo specifico, piuttosto alle operazioni dei movimenti armati sostenuti dall’Iran in. Una sorta di operazione di marketing che, da un lato, ha l’obiettivo di evidenziare l’unità di queste milizie filo-sciite, dall’altro di cercare di metterle al riparo da eventuali rappresaglie. Questa organizzazione ‘ombrello’ ha rivendicato l’attacco di ieri alla Tower 22, in territorio giordano, in cui sono stati uccisi tre soldati americani e decine sono rimasti feriti. Come riferisce il think tank Washington Institute, la(Iri l’acronimo in inglese) si ...