Rendicontazione ESG | arriva una proroga per alcuni settori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Slittano un po’ i tempi per l’applicazione della direttiva CSRD o “Corporate Sustainability Reporting Directive”, che pone nuovi obblighi diaziendale in tema di sostenibilità, entrata in vigore ad inizio anno. La commissione ha infatti proposto unadi un paio d’anni perspecifici, allentando le maglie rispetto alla rigidità mostrata inizialmente. E la proposta è stata approvata la scorsa settimana dalla Commissione Affari Legali del Parlamento europeo. “Ritarderemo di due anni la scadenza per gli standard specifici di settore ai sensi della direttiva sullasulla sostenibilità aziendale (CSRD) per dare all’EFRAG il tempo di sviluppare standard di qualità e dare alle aziende il tempo di metterle in pratica”, ha dichiarato il relatore Axel Voss. Cosa ...