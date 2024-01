(Di lunedì 29 gennaio 2024) , la società creata dal Gruppo come pure player europeo di veicoli elettrici e software. L'annuncio è stato dato dal ceo Luca De Meo nel corso di una conferenza stampa. "Nel 2022 - ha detto De Meo - il Gruppoha annunciato l'intenzione di quotareinnella prima metà del 2024, a seconda delle condizioni di mercato. Le attuali condizioni di mercato, però, non sono ritenute soddisfacenti per per continuare il processo di IPO e servire al meglio gli interessi del Gruppoe dei suoi azionisti".

Il Gruppo Renault decide, a sorpresa, di annullare l’Ipo di Ampere ma conferma la sua strategia elettrica e software. Non più tardi del 15 novembre scorso la casa transalpine aveva presentato in ...Renault annulla l’ipo di Ampere. Come era circolato nelle scorse settimane e come anche questo giornale aveva scritto, la casa francese aveva messo in dubbio lo sbarco in borsa della sua unità dei ...Renault annulla la quotazione in borsa di Ampere, la società creata dal Gruppo come pure player europeo di veicoli elettrici e software. L'annuncio è stato dato dal ceo Luca De Meo nel corso di una ...