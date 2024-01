Renault annulla a sorpresa l’Ipo dell’unità elettrica Ampere

Renault annulla la quotazione in Borsa di Ampere , la società creata dal Gruppo come pure player europeo di veicoli elettrici e software. L'annuncio è ... (quotidiano)

(Teleborsa) - Il gruppo automobilistico francese Renault ha deciso di annullare il processo di IPO di Ampere, "considerando sia le attuali condizioni del mercato azionario che la maggiore generazione ...Renault annulla l’ipo di Ampere. Come era circolato nelle scorse settimane e come anche questo giornale aveva scritto, la casa francese aveva messo in dubbio lo sbarco in borsa della sua unità dei ...Meno di tre mesi fa la presentazione al Capital Market Day. «Abbiamo preso una decisione pragmatica», ha commentato Luca de Meo, ceo di Renault ...