Regolamento Capo Verde-Mauritania | cosa succede in caso di pareggio ottavi Coppa d’Africa 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ildi, eccoindinel match valido per glidi finale della. C’è in palio il sogno di volare ai quarti di finale per una di queste outsider del torneo CAF: gli Squali Blu sfidano gli Almoravidi in questo primo incontro della fase a eliminazione diretta. Ci si attende equilibrio e indial 90?, così come accade nei tornei ad alto livello, saranno disputati i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere la parità, saranno tirati i calci di rigore per stabilire quale delle due nazionali si qualificherà ai quarti di ...