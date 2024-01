Reggia di Caserta | il 1 marzo aprono le sale della Gran Galleria

(Di lunedì 29 gennaio 2024). Dal prossimo 1saranno fruibili i nuovi spazi dell’ala ovest del Palazzo realedi. Una tappa molto importante per l’Istituto che apre alla comunità circa 3000 metri quadri di area museale. Ladiha recuperato gli ambientirestituiti dalla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare. L’1 e 2si terranno due giorni di studio e approfondimento sul “Cantiere dei cantieri”. Per l’occasione, inoltre, il Museo aprirà la mostra fotografica: “Visioni” di Luciano D’Inverno e Luciano Romano. Verrà presentato, infine, anche il nuovo Centro di documentazione “Luigi Vanvitelli”.

Caserta (Alfredo Stella). Finisce in parità tra Casertana e Latina. Ha sofferto la Casertana i veloci contropiedi dei laziali che già dai primi 45’ ... (casertanotizie)

Caserta . La cultura del Made in Italy agroalimentare sbarca nella Reggia di Caserta , sede del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana ... (casertanotizie)

AVERSA. Nella tarda mattinata di oggi, verso le ore 12:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa, è intervenuta in via Del Popolo ...Alla Reggia di Caserta è partita la raccolta delle arance affidata alla Cooperativa Eva: un'opportunità di lavoro e di riscatto sociale ...Roma, 29 gen. (askanews) – La cultura del made in Italy agroalimentare sbarca nella Reggia di Caserta, sede del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, dove si è svolto il 26 ...