Regalo del Terranuova Festa Siena con Candido

(Di lunedì 29 gennaio 2024)(4-3-1-2): Giusti; Pagani, Biancon, Achy, Agostinone; Bianchi (85’ Cavallari), Lollo, Hagbe (90’ Musaj);(76’ Masini); Galligani (85’ Ricciardo), Granado (57’ Boccardi). All. Voria.(4-2-3-1): Antonielli; Cappelli (58’ Viganò), Saitta, Bega, Privitera; Cioce, Mannella; Sacconi (58’ Petrioli), Massai, Taflaj; Ortiz Lopez (67’ Ceppodomo). All. Becattini. Arbitro: Iudicone di Formia. Reti: 6’. MONTERIGGIONI - IlTraiana gioca alla pari contro la capolistama deve arrendersi a causa di una rete iniziale nata da una disattenzione. Il formazione dello squalificato Magrini infatti era passata al primo affondo: Saitta sbaglia il retropassaggio servendo. ...

Allo Stadium, per carità: e contro l’attacco più stitico del campionato. Il destino non gradisce, comunque. E’ il 18’, quando il polacco entra a tacchetti spianati su Cerri. A metà campo (sic).Era appena diventato il più giovane tennista italiano della storia a essere entrato tra i migliori 100 del ranking mondiale ...entrò appunto con un vassoio di carote in studio come regalo suscitando ...Durante il presidio, come gesto simbolico, verrà restituito il regalo di Natale della Fondazione che l'azienda ospedaliera ha donato ai propri dipendenti. Si tratta dello stesso Carrai, oggetto di ...