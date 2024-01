Record di Ascolti Eurosport con Storica Finale Sinner-Medvedev | Australian Open 2024

(Di lunedì 29 gennaio 2024)segna il miglior risultato di sempre con la trionfale vittoria di Jannikagli. Lo storico match è stato visto da 2 milioni di spettatori (1.914.000) con il 18% di share (60% share pay) e un picco di oltre 2,6 milioni di spettatori (match point alle 13e31).Nella fascia di messa in ondaè il 2° canale nazionale sul pubblico totale dopo Rai 1. Nelle 24 ore altroperche si posiziona 7° canale nazionale con oltre il 4% share. In particolare il quinto e decisivo set ha totalizzato 2.4 milioni di spettatori con oltre il 15% share. La sintesi della partita sul canale Nove alle 18 è stata seguita da 576mila spettatori con il 3,8% share (picco di 961mila spettatori) facendo del canale il 5° ...

Gli Ascolti tv di venerdì 26 gennaio 2024 hanno registrato per Ciao Darwin 9 su Canale 5 3.466.000 spettatori, 23.8% di share. In share si tratta ... (tvpertutti)

Gli Ascolti tv di ieri sabato 27 gennaio 2024 hanno registrato per C'è Posta Per Te su Canale 5 (QUI le storie) 4.697.000 spettatori, 30.4% di ... (tvpertutti)

Nella fascia di messa in onda Eurosport è il 2° canale nazionale sul pubblico totale dopo Rai 1. Nelle 24 ore altro record per Eurosport che si posiziona 7° canale nazionale con oltre il 4% share. In ...Le semifinali e la finale di un torneo Slam e delle Finals con in campo un tennista italiano lo sono in modo lampante (vedi ascolti delle partite di Sinner a Torino e Malaga). La questione era già ...Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di domenica 28 gennaio 2024 ha offerto ai telespettatori serie, talk e film. Ma cosa hanno gradito..