Recensione We are the World | la notte che ha cambiato il pop | l’umiltà dei grandi in un doc sorprendente

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il film: We are the: lache hail pop, 2023. Regia: Bao Nguyen. Genere: Documentario, musicale. Cast: Lionel Richie, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Dionne Warwick, Huey Lewis, Kenny Loggins, Sheila E., Smokey Robinson. Durata: 97 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Nel gennaio 1985, sulla scia di Band Aid, le piùstar della musica americana si riunirono a Los Angeles per registrare We are the. Su idea di Harry Belafonte, Lionel Richie, Michael Jackson e Quincy Jones firmarono uno dei piùsuccessi della storia, i cui proventi furono destinati all’Africa. C’è qualcosa di magico nel documentario We are the: lache hail pop ed è l’umanità ...