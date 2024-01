Re Carlo resta in ospedale | sudditi in ansia | cosa succede

Ancora due anni sulla panchina del Real Madrid per Carlo Ancelotti , dopo diverse voci che volevano il tecnico di Reggiolo diretto in Brasile come ... (open.online)

Mentre tutto il mondo è in apprensione per le condizioni di salute di Kate Middleton e di Re Carlo , Harry non reagisce, resta in silenzio e ... (dilei)

Un 36enne , di origine albanese, è stato Arrestato oggi, 24 gennaio 2024, in provincia di Pisa , a Bientina , per maltrattamenti in famiglia e anche ... ()

Carlo resterà almeno un altro giorno alla London clinic, come disposto dai medici che si stanno occupando del suo caso. Secondo quanto riportato dal The Sun, che cita una fonte vicina ai reali inglesi ...Carlo III ha trascorso la terza notte in ospedale dopo essere stato sottoposto a un intervento in seguito ad un ingrossamento della prostata. Ieri il re ha ricevuto due visite dalla regina Camilla, ch ...Re Carlo ha prolungato la sua degenza in ospedale dopo l'operazione alla prostata, suscitando preoccupazioni per la sua salute. Lo rivela The Sun. Il sovrano, 75 anni, è stato operato venerdì alla ...