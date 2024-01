Re Carlo resta ancora in ospedale dopo operazione alla prostata

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) –III ha trascorso la terza notte inessere stato sottoposto a un intervento in seguito ad un ingrossamento della. Ieri il re ha ricevuto due visite dregina Camilla, che ha sorriso ai fotografi quando ha mezzogiorno è arrivata in autoLondon Clinic, nel centro di Londra, ripartendo poco più di tre ore. Alle 18 è tornata indove era ricoverata anche la principessa Kate, oggi dimessa,un intervento chirurgico all’addome. Venerdì,l’, Camilla ha dichiarato che il re “stava bene”. Non è noto quanto tempo Charles trascorrerà in. Il re è arrivato a Londra dal Norfolk giovedì. Gli è stata diagnosticata la condizione benigna il 17 gennaio, mentre si trovava a Birkhall, nell’Aberdeenshire,essere stato sottoposto a un controllo perché manifestava sintomi. Si ritiene che abbia voluto condividere la notizia per incoraggiare altri uomini a farsi controllare. L’Nhs, il sistema sanitario britannico, ha dichiarato che la pagina “ingrossamento della” sul suo sito web ha ricevuto una visita ogni cinque secondi il giorno in cui è stata annunciata la diagnosi del re con ulteriori enormi incrementi nelle visite nei giorni successivi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ancora due anni sulla panchina del Real Madrid per Carlo Ancelotti , dopo diverse voci che volevano il tecnico di Reggiolo diretto in Brasile come ... (open.online)

Mentre tutto il mondo è in apprensione per le condizioni di salute di Kate Middleton e di Re Carlo , Harry non reagisce, resta in silenzio e ... (dilei)

Un 36enne , di origine albanese, è stato Arrestato oggi, 24 gennaio 2024, in provincia di Pisa , a Bientina , per maltrattamenti in famiglia e anche ... ()

Carlo resterà almeno un altro giorno alla London clinic, come disposto dai medici che si stanno occupando del suo caso. Secondo quanto riportato dal The Sun, che cita una fonte vicina ai reali inglesi ...Carlo III ha trascorso la terza notte in ospedale dopo essere stato sottoposto a un intervento in seguito ad un ingrossamento della prostata. Ieri il re ha ricevuto due visite dalla regina Camilla, ch ...Re Carlo ha prolungato la sua degenza in ospedale dopo l'operazione alla prostata, suscitando preoccupazioni per la sua salute. Lo rivela The Sun. Il sovrano, 75 anni, è stato operato venerdì alla ...